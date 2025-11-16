Carrarese Buon test contro il Pisa di Gilardino L’amichevole la decide Lorran a inizio ripresa
Pisa 1 Carrarese 0 PISA(3-4-2-1): Scuffet; Denoon, Angori, Albiol; Bonfanti, Piccinini, Leris, Højholt; Lorran, Tramoni; Moreo. A disp. Nicolas, Vukovic, Calabresi, Canestrelli, Tourè, Coppola, Kandje, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Maucci. All. Gilardino. CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Illanes, Salamon, Oliana; Belloni, Melegoni, Parlanti, Bozhanaj, Bouah; Distefano, Torregrossa. A disp. Bleve, Garofani, Cicconi, Zuelli, Schiavi, Arena, Finotto, Calabrese, Sekulov, Zanon, Accornero. All. Calabro. Arbitro: Galipò di Firenze. Assistenti: Ricci e Giuggioli. Marcatori: 48’ Lorran (P). PISA – Sconfitta di misura per la Carrarese nell’amichevole di prestigio col Pisa disputatasi a porte a chiuse alla Cetilar Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
