Caro Italiano è il momento di sperimentare

Calcio ad alta intensità. Il verbo di Vincenzo Italiano ha portato il Bologna nel territorio dei sogni. Ma l’impostazione del gioco, così coraggiosa e pressante, richiede un dispendio di energie fisiche che inevitabilmente moltiplica il rischio di infortuni. E così il Bologna dei miracoli, che si fa strada fra le grandi del campionato, si ritrova con la rosa più ristretta: fuori il faro del gioco Freuler e pure gli esterni di lusso, Cambiaghi e Rowe, alle prese con tempi lunghi di ripresa. Prospettiva inquietante se di considera che il Bologna da qui al 10 gennaio ha in programma 12 gare in 49 giorni con campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it