Carlos Alcaraz | Felice della performance complimenti a Sinner perché torna ogni volta più forte

16 nov 2025

Carlos Alcaraz deve rinviare l’appuntamento con la vittoria alle ATP Finals. Lo spagnolo, attuale numero 1 del mondo, stavolta deve cedere a Jannik Sinner in due tiratissimi set. Il tutto dopo una delle sue migliori settimane indoor, anzi forse la sua migliore, fermata solo da un uomo che, nei palasport, semplicemente non perde più. Alcaraz fa fatica a parlare, e sorride anche perché ha ricevuto il coro nei suoi confronti da un pubblico sempre sportivissimo: “ Sono molto felice di come ho giocato, della performance. Ho giocato con qualcuno che indoor non perde da due anni, significa quanto grande sei. 🔗 Leggi su Oasport.it

