Caos sui campi minori dal lancio di oggetti a quello tentato di una porta di calcetto

Lecceprima.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Non accenna a placarsi il fenomeno delle intemperanze e degli atti di antisportività che, con preoccupante regolarità, macchiano il calcio dilettantistico salentino. L’ultimo fine settimana ha fornito l’ennesima riprova di come la gestione dell’ordine pubblico e la cultura sportiva siano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

caos sui campi minori dal lancio di oggetti a quello tentato di una porta di calcetto

© Lecceprima.it - Caos sui campi minori, dal lancio di oggetti a quello tentato di una porta di calcetto

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Caos Campi Minori Lancio