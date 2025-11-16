di Mauro Munno . Le dichiarazioni. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Max Canzi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus Women col Genoa. PARTITA – « È una partita molto simile a tante altre, ma stavolta non abbiamo subito gol e ne abbiamo fatto due. Probabilmente avremmo potuti farne di più, ma è un passo ». CAMPIONATO – « Molto equilibrato, squadre come Como e Napoli hanno allenatori di grande livello. Hanno rinforzato la squadre e hanno aumentato il livello del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Se continuiamo così ci giocheremo lo scudetto. Ecco come stanno Bonansea, Wälti e Schatzer»