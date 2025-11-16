Canzi in conferenza | Se continuiamo così ci giocheremo lo scudetto Ecco come stanno Bonansea Wälti e Schatzer
di Mauro Munno . Le dichiarazioni. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Max Canzi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus Women col Genoa. PARTITA – « È una partita molto simile a tante altre, ma stavolta non abbiamo subito gol e ne abbiamo fatto due. Probabilmente avremmo potuti farne di più, ma è un passo ». CAMPIONATO – « Molto equilibrato, squadre come Como e Napoli hanno allenatori di grande livello. Hanno rinforzato la squadre e hanno aumentato il livello del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
#Canzi in conferenza dopo #AtleticoMadrid #JuventusWomen ? Ecco le sue dichiarazioni Vai su X
Canzi in conferenza dopo Atletico Juventus Women ? Ecco le sue dichiarazioni - facebook.com Vai su Facebook
Canzi in conferenza: «Possiamo giocarcela con tutti. Meglio in Champions che in campionato? I dati non dicono questo. E sugli arbitri…» - Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato così dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid. Riporta juventusnews24.com
Canzi in conferenza: 'Brava Carbonell a sostituire una leggenda come Boattin. Possiamo giocarcela con tutti' - "Estela è una ragazza che si è presentata benissimo e con umiltà. Secondo ilbianconero.com