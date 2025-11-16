Campionato del Mondo Master 2025 | Filippo Pesce conquista il titolo iridato nel fioretto 50+

Medaglia di bronzo per Fabio Miraldi nella 60+. Continua a conquistare medaglie e a regalare emozioni la spedizione italiana al Campionato del Mondo Master 2025 di Manama. Nella quinta giornata si laurea campione mondiale Filippo Pesce nel fioretto 50+ dopo una prestazione di altissimo livello, con una finale dominata dal primo all’ultimo secondo. Splende di bronzo, invece, Fabio Miraldi che nella 60+ è salito sul terzo gradino del podio. Si è fermata a un passo dal podio nella spada la prova di Federica Ariaudo e Sibilla Di Guida. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it