Campionato del Mondo Master 2025 a Manama trionfa Ugo Balestrieri nel fioretto 40+

Ugo Balestrieri si prende la scena del Campionato del Mondo Master 2025: l’azzurro trionfa nel fioretto 40+ Suona l’inno di Mameli nel sabato dei Campionati del Mondo Master 2025 a Manama. Medaglia d’oro al collo per Ugo Balestrieri che si è imposto nel fioretto maschile 40+ dopo una prova perfetta che lo rende il “primo” storico vincitore della competizione in questa prima edizione aperta alla categoria più giovane del circuito dei Veterani. Stop ad un passo dal podio nella spada per Ewa Borowa e Annalisa Avancini e nel fioretto per Jacopo Inverardi. Balestrieri domina la scena a Manama La super-giornata di Ugo Balestrieri è iniziata con la vittoria (10-2) sul tedesco Koenig nel primo incontro del tabellone da 32, per poi avere la meglio negli ottavi di finale del tunisino Abdennadher (9-3). 🔗 Leggi su Sportface.it