Campionato del Mondo Master 2025 a Manama trionfa Ugo Balestrieri nel fioretto 40+
Ugo Balestrieri si prende la scena del Campionato del Mondo Master 2025: l’azzurro trionfa nel fioretto 40+ Suona l’inno di Mameli nel sabato dei Campionati del Mondo Master 2025 a Manama. Medaglia d’oro al collo per Ugo Balestrieri che si è imposto nel fioretto maschile 40+ dopo una prova perfetta che lo rende il “primo” storico vincitore della competizione in questa prima edizione aperta alla categoria più giovane del circuito dei Veterani. Stop ad un passo dal podio nella spada per Ewa Borowa e Annalisa Avancini e nel fioretto per Jacopo Inverardi. Balestrieri domina la scena a Manama La super-giornata di Ugo Balestrieri è iniziata con la vittoria (10-2) sul tedesco Koenig nel primo incontro del tabellone da 32, per poi avere la meglio negli ottavi di finale del tunisino Abdennadher (9-3). 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
Rosa Anna Citro conquista il gradino più alto del mondo al Campionato Mondiale Pizza DOC – categoria senza glutine. Un titolo che non lascia spazio ai dubbi: quando si parla di eccellenza, il suo nome è sempre lì. Le parole di Aniello Mansi, suo primo tif - facebook.com Vai su Facebook
Campionato del Mondo Master 2025: Manama trionfo per Costanza Drigo nella sciabola e Federico Bollati nella spada - Campionato del Mondo Master 2025: Manama trionfo per Costanza Drigo nella sciabola e Federico Bollati nella spada ... Da sportface.it
Campionato del Mondo Master 2025 – Quattro medaglie per le squadre a Manama - Quattro gare e quattro medaglie per l’Italia nella terza giornata ... Riporta sportface.it
Altre quattro medaglie per l’Italia al Campionato del Mondo Master di Manama - Quattro gare e quattro medaglie per l’Italia nella terza giornata del Campionato del Mondo Master 2025 di Manama ... Segnala italpress.com