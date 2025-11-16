Camila Raznovich | In Italia il piacere femminile è ancora un tabù Senza educazione sessuale lasciamo i giovani soli tra paura silenzi e disinteresse per il sesso

Tra porno consumati in silenzio, corpi che spaventano e nessuna educazione sessuale a scuola, la conduttrice, torna con lo spettacolo teatrale Loveline, e qui spiega perché il piacere femminile resta un tabù e perché i giovani si stanno allontanando dal sesso prima ancora di viverlo davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Camila Raznovich: «In Italia il piacere femminile è ancora un tabù. Senza educazione sessuale, lasciamo i giovani soli tra paura, silenzi e disinteresse per il sesso»

