Camerun l' ingresso col codice fiscale e il portiere che fa pipì sul dischetto
Vi portiamo sugli spalti dell'Omnisport di Yaoundé, dagli anni 80 all'ultima Coppa d'Africa. Ricordi, aneddoti e curiosità dall'altro mondo del pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Reportage di Viaggio: Cappadocia & Anatolia Mercoledì 19 novembre 2025 – ore 20.30 Presso la sede Pro Loco Santa Lucia – Piazza Indipendenza e Libertà dei Popoli, 1 – Prata di Pordenone ? Ingresso libero Un affascinante viaggio on the r - facebook.com Vai su Facebook
AFRICA/CAMERUN - “La pressione fiscale strangola i cittadini” affermano i Vescovi - Yaoundé (Agenzia Fides) – “La pressione fiscale sta strangolando il Paese” affermano i Vescovi del Camerun nel messaggio pubblicato al termine della loro Assemblea Plenaria, tenutasi a Buea, nel ... Lo riporta fides.org