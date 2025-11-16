Calhanoglu a riposo in Spagna Turchia? Il centrocampista risponde | Parlerò con Montella non dobbiamo correre rischi e c’è quella questione da considerare
Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, intervenuto dopo Turchia Bulgaria, ha risposto così sull’ipotesi di un suo riposo contro la Spagna. Hakan Calhanoglu ci ha messo ancora una volta lo zampino. Il centrocampista dell’ Inter si è confermato imprescindibile per la sua Turchia nella vittoria contro la Bulgaria, mettendo a segno una rete su rigore e propiziando l’autogol del 2-0. Proprio il suo peso specifico per la nazionale guidata dal Commissario Tecnico Vincenzo Montella, però, potrebbe portarlo a saltare la prossima, inutile, gara. Diffidato, salta la Spagna: “Non dobbiamo correre rischi”. 🔗 Leggi su Internews24.com
