Calciomercato Napoli Manna ‘stregato’ da questo giocatore della Norvegia | possibile uno scambio già a gennaio

Calciomercato Napoli, Manna continua a seguire da vicino Nusa e potrebbe proporre uno scambio con Lang al Lipsia. Ecco i dettagli Nel panorama del calciomercato del Napoli, un nome continua a circolare con insistenza: quello di Antonio Nusa. L'esterno classe 2005 della Norvegia si è nuovamente confermato una vera "bestia nera" per l'Italia, trovando ancora

La prossima sessione di #calciomercato potrebbe vedere Marcelo #Brozovic protagonista in caso di mancato rinnovo con l' #AlNassr. Il croato piace a #Napoli e #Juventus, con gli azzurri che lo vedono come possibile occasione, a prescindere dal capitolo #M Vai su X

DOPPIO COLPO NAPOLI Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di #Calciomercato, ha fatto il punto sul #Napoli: tra le occasioni per il centrocampo a gennaio, fa tre nomi e spunta anche #Frattesi dell'Inter! Link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Manna vuole fare un regalo a Conte: quel giocatore può liberarsi a zero a gennaio. L’indiscrezione - Calciomercato Napoli, il nome di Goretzka potrebbe ritornare in auge per i partenopei. Riporta calcionews24.com

Frattesi Napoli, Manna fa sul serio: presentata la prima offerta all’Inter per il centrocampista. Tutti i dettagli - Manna si è mosso concretamente per il centrocampista con una offerta importante Il tema Frattesi Napoli è diventato uno dei più discussi in vista ... Secondo calcionews24.com

Calciomercato Napoli, Manna guarda a gennaio: "Ci faremo trovare pronti" - Il ds azzurro sulla finestra invernale di trattative: "Ci stiamo guardando intorno, come è giusto che sia" ... napolitoday.it scrive