Calciomercato Juventus la Roma mette la freccia per quell’obiettivo | Gasperini lo vuole già nella sessione di gennaio Ultime

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, la Roma spinge per l’ex Bologna: i giallorossi hanno già chiamato, la Vecchia Signora osserva la situazione. Il  calciomercato  della  Juventus  in attacco è in una fase di stallo, tra la crisi di  Jonathan David  (che piace a  Milan,  Chelsea  e  Tottenham ) e la situazione contrattuale di  Dusan Vlahovic  (rinnovo rinviato a fine stagione). In questo contesto di incertezza, la  Vecchia Signora  deve assistere all’assalto di una diretta concorrente per la  Champions League su uno dei suoi obiettivi di  mercato  più seguiti degli ultimi anni. Un talento che la  Juve  ha corteggiato a lungo durante la sua militanza al  Bologna  sta per tornare in  Serie A, ma non a  Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

