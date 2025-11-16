Calciomercato Juve Tuttosport | ecco l’ultima indicazione dell’algoritmo di Comolli Non comprerà giocatori da quel campionato!

Il retroscena. C’è chi immagina  Damien Comolli  chiudere il suo laptop con un sorriso amaro, consapevole di aver schivato un proiettile, o forse semplicemente sollevato dal verdetto inappellabile del suo algoritmo. Alla fine, tutto ruota attorno a quei freddi responsi digitali che, da quattro mesi a questa parte, guidano ogni mossa del nuovo amministratore delegato della  Juventus. La bussola ha cambiato direzione: dopo un’estate trascorsa a inseguire suggestioni “esotiche”, la strategia bianconera sembra aver virato decisamente lontano dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

