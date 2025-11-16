Calciomercato Juve Tuttosport | ecco l’ultima indicazione dell’algoritmo di Comolli Non comprerà giocatori da quel campionato!

Il retroscena. C’è chi immagina Damien Comolli chiudere il suo laptop con un sorriso amaro, consapevole di aver schivato un proiettile, o forse semplicemente sollevato dal verdetto inappellabile del suo algoritmo. Alla fine, tutto ruota attorno a quei freddi responsi digitali che, da quattro mesi a questa parte, guidano ogni mossa del nuovo amministratore delegato della Juventus. La bussola ha cambiato direzione: dopo un’estate trascorsa a inseguire suggestioni “esotiche”, la strategia bianconera sembra aver virato decisamente lontano dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Tuttosport: ecco l’ultima indicazione dell’algoritmo di Comolli. Non comprerà giocatori da quel campionato!

Scopri altri approfondimenti

Calciomercato Juve LIVE Tutte le trattative in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve: sfida all'Inter sulle due idee 'green' per una difesa da rifare Vai su X

La Juve su Mendoza - Anche su Tuttosport, Jannik Sinner domina ancora: tredicesima vittoria in altrettanti confronti contro De Minaur. Lo riporta tuttojuve.com

Pagina 1 | Calciomercato Juve: sfida all'Inter sulle due idee 'green' per una difesa da rifare - Su chi sono in pressing i bianconeri: entrambi under 22, piacciono perché non occuperebbero posti in lista, ma c’è da battere la concorrenza dei nerazzurri ... Come scrive msn.com

Tuttosport - Milan, idea David: l'attaccante della Juventus è in uscita. Formula e incastro con Gimenez - Arrivato a parametro zero dopo le caterve di goal messe a referto con il Lille, il suo impatto in bianconero è stato ... msn.com scrive