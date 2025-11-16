Calciomercato Inter De Laurentis punta forte su Davide Frattesi per gennaio | le ultime novità
Inter News 24 Calciomercato Inter, il Napoli ha messo gli occhi su Frattesi! Ecco tutte le novità sulla possibile cessione del centrocampista nerazzurro. Il Napoli ha messo nel mirino Davide Frattesi per rinforzare il proprio centrocampo nel mercato di gennaio. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha confermato l’interesse concreto del club partenopeo, evidenziando i buoni rapporti con il procuratore del giocatore, Giuseppe Riso, già coinvolto in operazioni precedenti come quelle per Lucca e Buongiorno. Secondo De Maggio, i contatti con il Sassuolo per Frattesi sono già in corso, e Napoli sta cercando di capire se il centrocampista sarà pronto a trasferirsi già dal 2 gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com
