Calciomercato Cagliari Luvumbo in crisi | il club valuta il futuro dell’attaccante angolano! Ecco le ragioni di una sua eventuale cessione a gennaio

Calcionews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Cagliari, secondo il Corriere dello Sport è vicino l’addio! Otto presenze e nessun contributo al gol aprono un interrogativo Secondo il Corriere dello Sport, neanche la parentesi in Nazionale è riuscita a risollevare il morale di Zito Luvumbo, l’attaccante del Cagliari che sta attraversando un periodo di forma difficile. La sconfitta dell’Angola contro l’Argentina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato cagliari luvumbo in crisi il club valuta il futuro dell8217attaccante angolano ecco le ragioni di una sua eventuale cessione a gennaio

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, Luvumbo in crisi: il club valuta il futuro dell’attaccante angolano! Ecco le ragioni di una sua eventuale cessione a gennaio

Contenuti che potrebbero interessarti

Cagliari, riecco Luvumbo: in gruppo alla ripresa degli allenamenti - Anche Zito Luvumbo ha partecipato alla ripresa degli allenamenti del Cagliari, questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. Riporta unionesarda.it

Cagliari, rientra Luvumbo. L'Unione Sarda: "Ma potrebbe fermarsi Yerry Mina" - Domani la squadra di Pisacane scenderà in campo contro l'Udinese al Bluenergy Stadium per tentare un colpo esterno. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cagliari, Pisacane ne porta 22 a nella trasferta di Udine: torna a disposizione Luvumbo - Sono ventidue i calciatori del Cagliari a disposizione di mister Fabio Pisacane per la gara di domani contro l’Udinese, lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A, in programma ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Cagliari Luvumbo Crisi