Caciottara Il vip italiano contro Giorgia Meloni | insulto shock si scatena di tutto

La serata politica di Giorgia Meloni a Napoli si è chiusa con una scena destinata a far discutere: la premier, sul palco, saltella mentre la folla intona il coro «Chi non salta è comunista». Un rituale da stadio che ha trasformato la piazza in un’arena elettorale. La reazione della sinistra non si è fatta attendere. Secondo diversi esponenti dem, quel coro sarebbe stato «inappropriato», sebbene molti osservino come gli stessi ambienti abbiano spesso giustificato espressioni ben più divisive come «dal fiume al mare» provenienti da settori pro-Palestina. Tra i primi a insorgere c’è Sandro Ruotolo, che ha accusato Meloni di aver fatto a Napoli una «gita da fascistelli». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

