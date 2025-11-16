Cabrini avverte l’Italia in vista dei playoff | Nessuno ci regalerà nulla ecco cosa serve per andare al Mondiale Poi parla della Norvegia

Cabrini analizza il percorso azzurro: Gattuso cerca garanzie difensive, la Norvegia non è più una squadra materasso e i playoff saranno difficili. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara all’ultimo, decisivo scontro per le qualificazioni Mondiali dopo la deludente prestazione in Moldavia (che ha visto l’impiego del bianconero Andrea Cambiaso ). Questa sera, a San Siro, gli Azzurri affronteranno la Norvegia nel tentativo di riscattare il KO subito a Oslo e, soprattutto, di garantirsi la migliore posizione possibile in vista dei temuti playoff di marzo. A commentare il momento della Nazionale è intervenuto Antonio Cabrini: l’ex leggenda della Juventus e campione del mondo, intervistato da Tuttosport, ha analizzato il lavoro del CT, le insidie della sfida e le prospettive future. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

