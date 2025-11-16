Cabrini avverte l’Italia in vista dei playoff | Nessuno ci regalerà nulla ecco cosa serve per andare al Mondiale Poi parla della Norvegia

Cabrini analizza il percorso azzurro: Gattuso cerca garanzie difensive, la Norvegia non è più una squadra materasso e i playoff saranno difficili. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara all’ultimo, decisivo scontro per le qualificazioni Mondiali dopo la deludente prestazione in Moldavia  (che ha visto l’impiego del bianconero  Andrea Cambiaso ). Questa sera, a  San Siro, gli  Azzurri affronteranno la  Norvegia  nel tentativo di riscattare il KO subito a  Oslo  e, soprattutto, di garantirsi la migliore posizione possibile in vista dei temuti playoff di marzo. A commentare il momento della  Nazionale  è intervenuto  Antonio Cabrini: l’ex leggenda della  Juventus  e campione del mondo, intervistato da  Tuttosport, ha analizzato il lavoro del CT, le insidie della sfida e le prospettive future. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

