Cabrini analizza l’Italia: l’ex terzino della Juventus e campione del mondo dell”82 ha commentato su Tuttosport la crescita della Nazionale La Nazionale è stata casa sua, tanto da avere partecipato al Mondiale del 1978 quando ancora non era un titolarissimo nella Juventus. Campione del mondo del 1982 (in gol con l’Argentina), Antonio Cabrini parla su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cabrini analizza l’Italia: «Gattuso sta facendo prove importanti. Haaland? Non è l’unico pericolo. Spirito di rivalsa? Normale, ma sarà molto difficile. E su Pio e Camarda»