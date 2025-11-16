Briatore spiega | John Elkann si nasce Briatore si diventa Juve? Hanno preso gente sbagliata La stabilità è importante | ecco cosa serve

Briatore spiega intervistato dal direttore Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, affronta senza filtri temi personali, Juventus, Ferrari e passato bianconero Flavio Briatore ne ha per tutti (idee e persone). Intervistato sul Corriere dello Sport, ecco come si è raccontato al direttore Ivan Zazzaroni. IMPRENDITORE – «C’è qualcosa di sbagliato? Sono un imprenditore in senso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Briatore spiega: «John Elkann si nasce, Briatore si diventa. Juve? Hanno preso gente sbagliata. La stabilità è importante: ecco cosa serve»

Leggi anche questi approfondimenti

Flavio Briatore difende Sinner e parla del “successo che in Italia non si perdona” Flavio Briatore non usa giri di parole quando si tratta di Jannik Sinner. A Torino, durante l’inaugurazione del suo nuovo brand nel settore della ristorazione, il manager ha affron - facebook.com Vai su Facebook

"#Briatore" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Briatore: «John Elkann si nasce, Briatore si diventa. Il denaro ti dà la libertà di dire quello che vuoi» (Corsport) - Briatore: «Andrea Agnelli tanto criticato ma con lui alla Juve si sono ottenuti risultati eccezionali. Scrive ilnapolista.it

Briatore: «Non escludo che John Elkann preferisca la Ferrari alla Juve. In bianconero hanno preso gente sbagliata. Ai tempi di Andrea Agnelli…». L’intervista - Briatore: «Non escludo che John Elkann preferisca la Ferrari alla Juve. juventusnews24.com scrive

Hamilton e Leclerc rispondono alle dure accuse di John Elkann: “Daremo tutto sempre” - John Elkann dopo il GP del Brasile ha puntato il dito contro i piloti della Ferrari: "Parlino meno e si concentrino a guidare" ... Secondo fanpage.it