Borsa di studio per l’Eccellenza Rotary a Paolo Panichi lo studente più bravo dell' Alberghiero De Cecco FOTO

La borsa di studio per l’Eccellenza Rotary è stata consegnata a Paolo Pnichi, ovvero lo studente più bravo dell’istituto Alberghiero “De Cecco” di Pescara.Panichi, appena 18 anni, si è diplomato lo scorso giugno nella scuola pescarese.La borsa di studio per l’eccellenza è stata istituita dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti simili trattati di recente

Al via la seconda edizione della borsa di studio alla ricerca “Giovani Medici a Sacile”, promossa dal Lions Club di Sacile. Le candidature sono aperte a medici chirurghi Under 40, attivi in Friuli Venezia Giulia e in parte del vicino Veneto, per lavori dedicati ai t - facebook.com Vai su Facebook

Tirocinanti uffici giudiziari: al via altre borse di studio ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/tirocinant… Vai su X

Borsa di studio per l’Eccellenza Rotary a Paolo Panichi, lo studente più bravo dell'Alberghiero De Cecco [FOTO] - Il riconoscimento è stato istituito dal Rotary Pescara ‘d’Annunzio’ ed è andato allo studente di 18 anni che si è diplomato lo scorso giugno ... Scrive ilpescara.it

Tra arte e musica, consegnate le borse di studio ‘Roberta Tamborlani’ del Rotary Valtidone - Un suggestivo evento, tra arte e musica, ha accompagnato la consegna delle borse di studio "Roberta Tamborlani". Secondo piacenzasera.it

Musica: borse studio Rotary al Conservatorio San Pietro a Majella - Tra i fondi antichi e le partiture custodite nella biblioteca storica del Conservatorio di San Pietro a Majella, il Rotary Club Napoli ha annunciato l'istituzione di due borse di studio rivolte a ... Secondo ilmattino.it