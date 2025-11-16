Borghi all’attacco | Il gruppo Juve dia risposte sul piano della personalità oggi manca e lo si nota soprattutto se si considera questo aspetto

Borghi analizza la crisi del gruppo: il problema della personalità non nasce oggi ma è un difetto cronico che Spalletti ha ereditato. La  Juventus  di  Luciano Spalletti  sta lavorando intensamente alla  Continassa  per trovare la “chiave giusta” e raddrizzare la stagione. Il tecnico, che sta testando il passaggio al  4-3-3, cerca soluzioni tattiche, ma il problema della  Vecchia Signora, reduce da due pareggi consecutivi (contro  Sporting Lisbona  e  Torino ), potrebbe essere più profondo e radicato. A lanciare l’allarme è il giornalista  Stefano Borghi, che, intervenendo sul suo canale  YouTube, ha individuato nella  mancanza di personalità  del gruppo il vero tallone d’Achille della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

