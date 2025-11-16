Borghi all’attacco | Il gruppo Juve dia risposte sul piano della personalità oggi manca e lo si nota soprattutto se si considera questo aspetto
Borghi analizza la crisi del gruppo: il problema della personalità non nasce oggi ma è un difetto cronico che Spalletti ha ereditato. La Juventus di Luciano Spalletti sta lavorando intensamente alla Continassa per trovare la “chiave giusta” e raddrizzare la stagione. Il tecnico, che sta testando il passaggio al 4-3-3, cerca soluzioni tattiche, ma il problema della Vecchia Signora, reduce da due pareggi consecutivi (contro Sporting Lisbona e Torino ), potrebbe essere più profondo e radicato. A lanciare l’allarme è il giornalista Stefano Borghi, che, intervenendo sul suo canale YouTube, ha individuato nella mancanza di personalità del gruppo il vero tallone d’Achille della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Borghi: "Il gruppo della Juventus deve dare delle risposte dal punto di vista della personalità" - Stefano Borghi, sul canale YouTube, ha parlato della mancanza di personalità nel gruppo della Juventus.
