Bomarzo commemora il carabiniere Luciano Fosci medaglia d’oro al merito civile
Nel corso di una breve, ma solenne cerimonia organizzata dal Comune di Bomarzo e dall’Arma dei Carabinieri il 12 novembre scorso in occasione della 17esima Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, è stato ricordato il Carabiniere Luciano Fosci. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BOMARZO - Si a Bomarzo la cerimonia in memoria del carabiniere Luciano Fosci #bomarzo #carabinieri #lucianofosci - facebook.com Vai su Facebook
A Bomarzo commemorato il Carabiniere Luciano Fosci - NewTuscia – BOMARZO – Nel corso di una breve, ma solenne cerimonia organizzata dal Comune di Bomarzo e dall’Arma dei Carabinieri, svoltasi il 12 novembre 2025 in occasione della 17^ “Giornata del rico ... Da newtuscia.it