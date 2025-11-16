Bomarzo commemora il carabiniere Luciano Fosci medaglia d’oro al merito civile

Nel corso di una breve, ma solenne cerimonia organizzata dal Comune di Bomarzo e dall’Arma dei Carabinieri il 12 novembre scorso in occasione della 17esima Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, è stato ricordato il Carabiniere Luciano Fosci. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it