Blitz della polizia municipale | sgomberato campo rom a confine tra 2 Comuni

Momenti di intensa attività ieri mattina ad Aversa, dove la polizia locale, guidata dal comandante Stefano Guarino, ha effettuato lo sgombero dell’area di via Petrarca, da tempo occupata da alcuni nuclei rom. L’operazione, avviata alle prime luci dell’alba, ha permesso di liberare completamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

Palermo - Munizioni e divise della polizia trovate allo Zen durante blitz dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Frodi assicurative e noleggi fantasma, blitz della Polizia a Bari Vai su X

Case occupate abusivamente a Roma, il video del nuovo blitz: sgomberati 11 alloggi e 44 persone allontanate - Sgomberate 11 case occupate abusivamente a Roma: 44 persone allontanate, assistenza ai fragili e sequestro degli stabili. Riporta virgilio.it

Blitz a Cinecittà, sequestrati gli appartamenti nei palazzi occupati dai latinos - Gli appartamenti occupati sono tutti in via Eudo Giulioli e sono di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo ... Si legge su romatoday.it

Blitz a Mirafiori Nord, sgomberato accampamento di nomadi - Blitz questa mattina, martedì 29 luglio, a Mirafiori Nord, dove forze dell'ordine e polizia locale sono intervenute per liberare l'area esterna del parcheggio Gtt Caio Mario da camper e veicoli di ... Riporta rainews.it