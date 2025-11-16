Blake Francis devastante a Torino | la Valtur Brindisi torna a vincere in trasferta

BRINDISI - Brindisi torna a vincere in trasferta. Lo fa in casa della Reale Mutua Torino, con qualche incertezza di troppo nel finale di una partita in cui la New Basket poteva gestire meglio un massimo vantaggio di 21 punti. Lo scarto conclusivo è stato di sei punti (66-72). L'indiscusso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

