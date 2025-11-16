Billy Bob Thornton oltre il petrolio di Landman | Vi racconto l' altro lato del sogno americano

Denaro, intrighi e cowboy moderni. L'intervista video al grande attore, protagonista della serie tornata con la seconda stagione. Su Paramount+. T-shirt del Knuckleheads - storico locale musicale di Kansas City - e berretto dei "suoi" The Boxmasters, con cui ha appena finito un tour est-ovest. Ci aspetta così, collegato via Zoom, Billy Bob Thornton. Lo raggiungiamo virtualmente in occasione del junket organizzato per l'arrivo su Paramount+ di Landman - Stagione 2. L'attore torna ad interpretare l'irresistibile Tommy Norris, un "fixer" che opera per conto di una compagnia petrolifera texana. A firmare lo show, Taylor Sheridan e Christian Wallace, ispirato dal podcast Boomtown condotto dallo stesso Wallace. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Billy Bob Thornton oltre il petrolio di Landman: "Vi racconto l'altro lato del sogno americano"

