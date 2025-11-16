Bertolucci | Jannik-Carlos decisivo il servizio Vince chi prende il comando dei colpi

Più potenza e solidità per Sinner, più “muscolo” e varietà per Alcaraz: non c’è un netto favorito nella finale di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bertolucci: "Jannik-Carlos, decisivo il servizio. Vince chi prende il comando dei colpi"

Argomenti simili trattati di recente

Bertolucci elogia Jannik Sinner: "Fa sempre la differenza nei momenti decisivi". L'ex tennista azzurro ha commentato il dominio di Jannik sui suoi avversari tennisworlditalia.com/tennis/news/Ja… #JannikSinner #JannikSinner #RogerFederer #CarlosAlcaraz Vai su X

Sinner è un killer! Ha ragione Paolo Bertolucci. Raramente Jannik in campo fa la scelta sbagliata, soprattutto nei momenti decisivi. Ed è per questo che ancora una volta ha “mandato al manicomio” il povero Zverev. Mismatch sul dritto e un tennis più incisivo e - facebook.com Vai su Facebook

Bertolucci: "Jannik-Carlos, decisivo il servizio. Vince chi prende il comando dei colpi" - Più potenza e solidità per Sinner, più “muscolo” e varietà per Alcaraz: non c’è un netto favorito nella finale di Torino ... Segnala msn.com

Paolo Bertolucci sottolinea: “Jannik Sinner ha sempre una marcia in più nei momenti decisivi” - Paolo Bertolucci si è potuto godere da una posizione privilegiata la prestazione odierna di Jannik Sinner contro l'americano Ben Shelton, nella terza e ... Secondo oasport.it

Bertolucci elogia Jannik Sinner: "Fa sempre la differenza nei momenti decisivi" - Le statistiche adesso si fanno sempre più impressionanti, con l’italiano che ha eguagliato la striscia di ... msn.com scrive