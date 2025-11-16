Bertolucci | Jannik-Carlos decisivo il servizio Vince chi prende il comando dei colpi

Gazzetta.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più potenza e solidità per Sinner, più “muscolo” e varietà per Alcaraz: non c’è un netto favorito nella finale di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

