Benevento incidente tra tre auto | ferite due donne

Tempo di lettura: < 1 minuto Due donne sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto questa sera in via Meomartini, a Benevento. Una Renault ha tamponato due autovetture – una Opel Meriva e una Lancia – che erano ferme in fila. Le due donne, ferite in modo non grave, sono state trasportate in ambulanza al vicino ospedale ‘San Pio’ per accertamenti. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, poiché la Lancia era alimentata a gas e si temeva la fuoriuscita dal serbatoio danneggiato. I caschi rossi hanno provveduto a mettere così in sicurezza il veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

