Belgio-Liechtenstein ottava giornata-Gruppo J-qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’ottava giornata del Gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. Serve ancora l’ultimo sforzo ai padroni di casa per accedere direttamente alla fase finale che non dovrebbe sfuggire visto l’avversario alquanto modesto. Belgio-Liechtenstein si giocherà martedì 18 novembre 2025 alle ore 20.45 BELGIO-LIECHTENSTEIN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i Diavoli Rossi l’ultimo atto del girone in teoria dovrebbe avere poca storia, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa, soprattutto se la Nazionale di Garcia non scenderà in campo con la dovuta concentrazione. Vincere è comunque obbligatorio in virtù dei due punti di vantaggio su Galles e Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
