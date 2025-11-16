Battipaglia i giovanissimi del Gruppo Archeologico Salernitano presentano il loro laboratorio

Nella giornata di ieri i giovanissimi del Gruppo Archeologico Salernitano hanno presentato nell'aula della Cultura del Comune di Battipaglia il loro laboratorio sperimentale di Archeologia. “Un plauso - si legge in una nota - va fatto a Salvatore Vecchio ed Alessandro Della Rocca, veri motori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

