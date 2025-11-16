Batosta Gattuso non se l’aspettava | l’Italia è nei guai

Gennaro Gattuso sta cercando di gestire tutto quanto al meglio delle proprie possibilità in riferimento alla Nazionale Italiana. Gennaro Gattuso ha accettato un compito che è tutto tranne che semplice e banale, ovvero quello di guidare la Nazionale Italiana verso il mondiale 2026. La selezione azzurra non finisce alla fase a gironi dal 2014, oltre dieci anni fa, il che per una delle nazionali più importanti della storia del calcio è qualcosa di chiaramente non ideale se non addirittura deludente e frustrante. Ecco perché quello che deve cercare di fare l’allenatore ex Milan e Napoli non è assolutamente da sottovalutare e mettere in secondo piano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

