Basket coach Barsotti esonerato | svolta clamorosa in casa Herons
Montecatini Terme, 16 novembre 2025 – Il 16 novembre 2025 è una data che resterà negli annali della Fabo Herons Montecatini. E non in positivo. La sconfitta 89-95 contro la Rimadesio Desio al PalaTagliate di Lucca segna il primo cambio in panchina della storia del club di Andrea Luchi, che finora aveva avuto uno e un solo condottiero fin dal giorno della sua costituzione, ovvero Federico Barsotti. La quarta sconfitta in questo primo scorcio di regular season, la prima davanti al pubblico di fede Herons, è costata cara al tecnico ex San Miniato, che nella città delle terme si era formato come allenatore ai tempi dell’RB Montecatini ed aveva fatto ritorno nel 2021, accettando di plasmare il progetto del neonato Montecatini Terme Valdinievole Basket dal punto di vista sportivo dopo aver condotto l’Etrusca dalla C fino all’anticamera della Serie A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
