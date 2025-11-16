Basket a Trapani il big match con Milano Brescia in testa da sola Varese vince il derby

Il big match dell’ottava giornata della Serie A di basket lo vince la Trapani Shark. Splendida vittoria della squadra di Jasmin Repesa, che espugna il Forum, superando l’Olimpia Milano per 86-80, centrando il settimo successo in campionato. Senza la penalizzazione Trapani sarebbe prima e ha allungato ora in classifica proprio su Milano. Una partita condotta sempre dai siciliani, trascinati dai 26 punti di JD Notae, con l’Olimpia che si è svegliata solo nel finale con le triple di Brooks, ma senza riuscire a costruire la rimonta fino in fondo. In testa alla classifica in solitaria almeno per una sera c’è la Germani Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, a Trapani il big match con Milano. Brescia in testa da sola, Varese vince il derby

