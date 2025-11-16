Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli scintille a Ballando | il duello che tutti aspettavano
Tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli la tensione non è un mistero. Negli anni ci sono stati scontri anche fuori dallo studio, con querele e polemiche che hanno lasciato strascichi. Per questo molti spettatori di Ballando con le Stelle aspettavano un duello vero e proprio in questa edizione del programma di Milly Carlucci. Finora, però, le due hanno mantenuto compostezza e grande educazione. Qualche scintilla, sì, ma nessuno dei fuochi d’artificio che i fan si aspettavano. Eppure la tensione si avvertiva, pronta a emergere. E nella puntata più recente, quel momento è arrivato. La critica di Selvaggia e lo sguardo mancato di Barbara. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
