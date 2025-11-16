Banche | S&P vede prospettive stabili ma permangono rischi

Quifinanza.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La view di S&P Global Ratings sul settore bancario globale  rimane stabile, con un’ampia  stabilità dei rating prevista per il 2026. Come emerge dal recentissimo Global Banks Outlook 2026, al  31 ottobre 2025, l’85% delle banche da valutate da S&P aveva un outlook stabile. “Questa stabilità si riflette anche nelle nostre valutazioni del rischio paese del settore bancario (BICRA) negli 88 sistemi bancari che valutiamo a livello globale. A fine ottobre, l’89% delle nostre BICRA indicava tendenze stabili per il rischio economico e il rischio di settore dei sistemi bancari”, evidenziano gli analisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

banche sampp vede prospettive stabili ma permangono rischi

© Quifinanza.it - Banche: S&P vede prospettive stabili ma permangono rischi

Altre letture consigliate

MARKET DRIVER: banche, GS vede sempre upside per dividendi impliciti in m/t - Gli esperti di Goldman Sachs segnalano che la scorsa settimana i dividendi impliciti delle banche dell'Euro Stoxx 50 e dell'Euro Stoxx hanno subito una brusca flessione a seguito della ... milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Banche Sampp Vede Prospettive