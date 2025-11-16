Banche | S&P vede prospettive stabili ma permangono rischi
La view di S&P Global Ratings sul settore bancario globale rimane stabile, con un’ampia stabilità dei rating prevista per il 2026. Come emerge dal recentissimo Global Banks Outlook 2026, al 31 ottobre 2025, l’85% delle banche da valutate da S&P aveva un outlook stabile. “Questa stabilità si riflette anche nelle nostre valutazioni del rischio paese del settore bancario (BICRA) negli 88 sistemi bancari che valutiamo a livello globale. A fine ottobre, l’89% delle nostre BICRA indicava tendenze stabili per il rischio economico e il rischio di settore dei sistemi bancari”, evidenziano gli analisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
La situazione nella prima parte dell’anno, vede un aumento dei consumi delle famiglie, pur con ampio accesso al credito; frena il comparto dell’edilizia - facebook.com Vai su Facebook
MARKET DRIVER: banche, GS vede sempre upside per dividendi impliciti in m/t - Gli esperti di Goldman Sachs segnalano che la scorsa settimana i dividendi impliciti delle banche dell'Euro Stoxx 50 e dell'Euro Stoxx hanno subito una brusca flessione a seguito della ... milanofinanza.it scrive