Bambino di 9 anni in coma dopo emorragia cerebrale | gara di solidarietà per aiutare la famiglia

Brindisireport.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Gara di solidarietà a Brindisi per aiutare la famiglia di un bambino di nove anni, studente della scuola primaria “Mantegna-Sant’Elia”, in coma in seguito a una grave emorragia cerebrale che lo ha colpito il 13 novembre scorso. La sua scuola, la parrocchia ma anche numerose attività. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

