Ballando Francesca Fialdini costretta al ritiro
Sulla coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice non piove, ma diluvia. All’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025 arriva infatti la notizia più temuta: il ritiro ufficiale. La decisione non è legata soltanto al piede rotto della conduttrice, già noto nelle scorse settimane, ma soprattutto alla scoperta di tre costole fratturate, una delle quali in modo scomposto. «Non avevamo immaginato che potesse accadere». In diretta è la stessa Fialdini a spiegare la situazione, visibilmente dispiaciuta: «Non avevamo immaginato che potesse accadere questa cosa. Soprattutto la frattura è scomposta, che vuol dire solo una cosa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
