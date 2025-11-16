Ballando con le Stelle pagelle ottava puntata | Colombari e Delogu verso il podio il mappazzone di Milly

Marcella Bella è la terza concorrente eliminata da Ballando con le Stelle, mentre Francesca Fialdini si ritira (temporaneamente?) dalla gara e torna Andrea Delogu. Intanto Martina Colombari. Francesca Fialdini si ritira da Ballando con le Stelle, Andrea Delogu rientra in gara, Marcella Bella eliminata, l'eterno ritorno della signora Coriandoli che, come la famosa peperonata, si ripropone. Si potrebbe riassumere così l' ultima puntata del programma di Rai 1, ottavo capitolo della lentissima cavalcata verso il finale dello show danzereccio di Milly Carlucci. A vincere la puntata Barbara D'Urso, che ha incassato i tesoretti di Alberto Matano e Rossella Erra schizzando al primo posto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle ottava puntata: Colombari e Delogu verso il podio, il mappazzone di Milly

Scopri altri approfondimenti

Dobbiamo ancora riprenderci da tutte queste emozioni Chi avete preferito stasera? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu stasera torna a Ballando sotto le stelle dopo la scomparsa del fratello Vai su X

“Ballando con le stelle 2025”, le pagelle dell’ottava puntata: Andrea Delogu torna e vince - Marcella Bella è la terza concorrente eliminata della stagione, Barbara D'Urso incassa un tesoretto decisamente prezioso, Francesca Fialdini si ritira dalla gara per tornare il 6 dicembre ... Scrive iodonna.it

Ballando con le Stelle, pagelle ottava puntata: Colombari e Delogu verso il podio, il mappazzone di Milly - Marcella Bella è la terza concorrente eliminata da Ballando con le Stelle, mentre Francesca Fialdini si ritira (temporaneamente? Segnala movieplayer.it

Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (9) e la forza di tornare alla vita, Martina Colombari (8) mamma coraggiosa - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 15 novembre 2025 del dance show del sabato sera di Rai Uno arrivato all'ottavo appuntamento stagionale ... Da libero.it