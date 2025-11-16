Ballando con le Stelle del 15 novembre: una serata di scintille, emozioni e colpi di scena. La puntata del 15 novembre di Ballando con le Stelle si apre con un’atmosfera elettrica, quasi da semifinale, anche se la competizione è ancora in pieno corso. Il pubblico in studio è carico, le luci disegnano giochi dorati sulla pista e Milly Carlucci, come sempre impeccabile, introduce una serata destinata a lasciare il segno. Tra i momenti più intensi della serata c’è il ritorno di una concorrente che nelle ultime settimane era mancata al programma, ovvero Andrea Delogu. L’ingresso in studio è accompagnato da un applauso lungo, caldo e affettuoso: un abbraccio collettivo che trasforma la pista in un luogo sospeso tra competizione e umanità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ballando con le Stelle, la classifica del 15 novembre: chi è stato eliminato