Ballando con le Stelle | il rientro di Andrea Delogu è un successo Marcella Bella lascia la gara

Il percorso nella ventesima edizione di Ballando con le Stelle si interrompe – almeno temporaneamente – per due protagoniste: Marcella Bella e Francesca Fialdini. Nell’ottava puntata, la cantante perde lo scontro a tre con Filippo Magnini e Andrea Delogu, mentre la conduttrice è costretta al ritiro a causa di un nuovo infortunio: oltre al piede rotto, ha riportato tre costole fratturate, una delle quali scomposta. Entrambe avranno comunque un’altra possibilità: potranno tentare il ripescaggio previsto per l’undicesima puntata, in onda sabato 6 dicembre. La serata premia Delogu, Colombari e D’Urso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle: il rientro di Andrea Delogu è un successo, Marcella Bella lascia la gara

