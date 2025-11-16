Ballando con le Stelle Francesca Fialdini si ritira dalla gara | Fratture scomposte alle costole non voglio escamotage
Dopo l'infortunio al piede, per Francesca Fialdini sono arrivate anche due fratture scomposte alle costole. Per tale ragione, la conduttrice ha deciso di ritirarsi dalla competizione di Ballando con le Stelle il tempo necessario per guarire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini non ce la fa: annunciato il ritiro - Durante l’ottava puntata di “ Ballando con le Stelle “, Francesca Fialdini ha dovuto purtroppo annunciare il ritiro, a causa dell’infortunio di qualche settimana fa, che le ha provocato diverse ... Scrive notizie.it
Francesca Fialdini lascia Ballando con le stelle tra le polemiche: “Vincerà lo stesso”, le accuse alla giuria - La conduttrice si ritirata da Ballando a causa di un infortunio alle costole, ma potrà tentare il ripescaggio tra settimane come fece la Costamagna nel 2022. Riporta libero.it
Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini si ferma - Anche nel suo essere emozionante, perfetta nel ballo, bravissima ad entrare tutti i sabato sera nelle case degli i ... Da quotidiano.net