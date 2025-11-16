Ballando con le Stelle Francesca Fialdini si ritira dalla gara | Fratture scomposte alle costole non voglio escamotage

Comingsoon.it | 16 nov 2025

Dopo l'infortunio al piede, per Francesca Fialdini sono arrivate anche due fratture scomposte alle costole. Per tale ragione, la conduttrice ha deciso di ritirarsi dalla competizione di Ballando con le Stelle il tempo necessario per guarire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle francesca fialdini si ritira dalla gara fratture scomposte alle costole non voglio escamotage

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini si ritira dalla gara: "Fratture scomposte alle costole, non voglio escamotage"

