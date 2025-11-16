Ballando con le stelle Fialdini shock | questa proprio non ci voleva
News tv. – L’apparizione di Francesca Fialdini in studio ha lasciato tutti senza parole. Il suo passo misurato e la compostezza nei movimenti hanno subito fatto intuire che la situazione fosse più grave del previsto. Il pubblico, che già conosceva del trauma al piede, ha percepito immediatamente che qualcosa non andasse: il silenzio è calato improvviso non appena la conduttrice ha preso la parola. “Negli ultimi giorni il dolore al torace è peggiorato, non riuscivo più a ignorarlo”, ha dichiarato, rivelando che gli accertamenti medici avevano portato a una diagnosi netta: tre costole rotte, con fratture scomposte. 🔗 Leggi su Tvzap.it
