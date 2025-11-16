Ballando con le Stelle 2025 | il ritorno commovente di Andrea Delogu e il ritiro doloroso di Francesca Fialdini

L'ottava puntata del programma di Rai1 rivela la forza di due donne che, per motivi diversi, hanno dimostrato di avere grande dignità e rispetto per loro stesse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ballando con le Stelle 2025: il ritorno commovente di Andrea Delogu e il ritiro doloroso di Francesca Fialdini

Leggi anche questi approfondimenti

Dobbiamo ancora riprenderci da tutte queste emozioni Chi avete preferito stasera? #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu stasera torna a Ballando sotto le stelle dopo la scomparsa del fratello Vai su X

Ballando con le stelle: vincitori ed eliminati del 15 novembre - Ballando con le stelle 15 novembre: Andrea Delogu trionfa nello spareggio, eliminata Marcella Bella. Come scrive lifestyleblog.it

Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (9) e la forza di tornare alla vita, Martina Colombari (8) mamma coraggiosa - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 15 novembre 2025 del dance show del sabato sera di Rai Uno arrivato all'ottavo appuntamento stagionale ... Da libero.it

Andrea Delogu, decisione drastica dopo la morte del fratello Evan: l’annuncio a Ballando - Andrea Delogu, a Ballando con le Stelle, racconta il dolore per la perdita del fratello Evan e annuncia la sua decisione. Come scrive donnaglamour.it