Bailey atteso in gruppo Gasperini deve farlo brillare | in ballo c’è anche il riscatto
Anche Gasperini si gode il riposo da lui stesso concesso in questi due giorni, con la speranza che l’inizio di settimana gli porti buone notizie sul fronte infortunati: Dybala e Dovbyk saranno sicuramente out alla ripresa del campionato, mentre la speranza è quella di recuperare Ndicka, Ferguson ed anche quel Leon Bailey dalle grosse potenzialità ma fin qui estremamente limitato da una tenuta fisica da sempre suo tallone d’Achille. L’ultimo stop muscolare non si è rivelato particolarmente grave, tanto che il giamaicano è atteso in gruppo per metà settimana e conta di essere a disposizione del tecnico per la trasferta di Cremona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
RASSEGNA STAMPA, 15 NOVEMBRE Pellegrini rilanciato da Gasp: gol, doppio ruolo e centralità ritrovata Futuro ancora sospeso: contratto 2026 senza segnali di rinnovo Emergenza offensiva: Dybala out, Bailey in recupero, dubbi su Ferguson #asr - facebook.com Vai su Facebook
ADDOSSO A TUTTI Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina Gasperini sta plasmando la sua Roma, che ora corre, aggredisce e lotta come nessun altro. Tra le big, e anche la più fallosa. Una squadra che ha fame e voglia. Romanista Bailey a p Vai su X
Bailey, il grande assente della Roma: due infortuni muscolari e poco altro. Leon punta a rientrare a Cremona - Per ora non resta che aggrapparsi alla battuta ironica di Gasperini nel post Milan- Da ilmessaggero.it
CORSERA | Roma, Bailey pronto al rientro: Gasperini studia il suo rilancio - Un breve stop obbligato per recuperare al meglio e ripartire più forte. Si legge su msn.com
Gasperini cerca il vero Ferguson - Con Dovbyk e Dybala fuori e Bailey a mezzo servizio, ha l'occasione per rifarsi ... Come scrive msn.com