Anche Gasperini si gode il riposo da lui stesso concesso in questi due giorni, con la speranza che l’inizio di settimana gli porti buone notizie sul fronte infortunati: Dybala e Dovbyk saranno sicuramente out alla ripresa del campionato, mentre la speranza è quella di recuperare Ndicka, Ferguson ed anche quel Leon Bailey dalle grosse potenzialità ma fin qui estremamente limitato da una tenuta fisica da sempre suo tallone d’Achille. L’ultimo stop muscolare non si è rivelato particolarmente grave, tanto che il giamaicano è atteso in gruppo per metà settimana e conta di essere a disposizione del tecnico per la trasferta di Cremona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bailey atteso in gruppo, Gasperini deve farlo brillare: in ballo c’è anche il riscatto