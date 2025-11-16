Bailey atteso in gruppo Gasperini deve farlo brillare | in ballo c’è anche il riscatto

Sololaroma.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Gasperini si gode il riposo da lui stesso concesso in questi due giorni, con la speranza che l’inizio di settimana gli porti buone notizie sul fronte infortunati: Dybala e Dovbyk saranno sicuramente out alla ripresa del campionato, mentre la speranza è quella di recuperare Ndicka, Ferguson ed anche quel Leon Bailey dalle grosse potenzialità ma fin qui estremamente limitato da una tenuta fisica da sempre suo tallone d’Achille. L’ultimo stop muscolare non si è rivelato particolarmente grave, tanto che il giamaicano è atteso in gruppo per metà settimana e conta di essere a disposizione del tecnico per la trasferta di Cremona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

bailey atteso in gruppo gasperini deve farlo brillare in ballo c8217232 anche il riscatto

© Sololaroma.it - Bailey atteso in gruppo, Gasperini deve farlo brillare: in ballo c’è anche il riscatto

Scopri altri approfondimenti

bailey atteso gruppo gasperiniBailey, il grande assente della Roma: due infortuni muscolari e poco altro. Leon punta a rientrare a Cremona - Per ora non resta che aggrapparsi alla battuta ironica di Gasperini nel post Milan- Da ilmessaggero.it

bailey atteso gruppo gasperiniCORSERA | Roma, Bailey pronto al rientro: Gasperini studia il suo rilancio - Un breve stop obbligato per recuperare al meglio e ripartire più forte. Si legge su msn.com

bailey atteso gruppo gasperiniGasperini cerca il vero Ferguson - Con Dovbyk e Dybala fuori e Bailey a mezzo servizio, ha l'occasione per rifarsi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bailey Atteso Gruppo Gasperini