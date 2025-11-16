Auto dentro fosso morto conducente

22.20 Un uomo è morto in un incidente stradale accaduto sulla provinciale tra Goito e Marengo, nel Mantovano. La vittima, 66enne, era titolare di un'officina meccanica a Villa Cappella di Ceresara (Mantova), dove risiedeva. L'artigiano viaggiava solo sulla vettura quando ne ha perso il controllo ed è finito in un canale dopo aver abbattuto alcuni alberi al lato della strada. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall'auto in condizioni gravissime.L'ambulanza lo ha portato al Pronto Soccorso dell'ospedale ma è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it