Austria e Bosnia si giocano il primo posto nel Gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali affrontandosi nell’ultimo turno di questo girone. Gli austriaci hanno due risultati su tre per chiudere in vetta in quanto sono attualmente primi in classifica con 18 punti, e basta loro non perdere per finire al comando e accedere direttamente alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Austria-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 18-11-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici