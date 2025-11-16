Audi Q5 e-hybrid | oltre 100 km di autonomia EV potenza e versatilità senza compromessi

Audi non si limita a innovare: lancia un vero e proprio assalto al segmento D-SUV. La nuova Q5 e-hybrid non accetta compromessi: lusso, dinamismo e sostenibilità si fondono in un unico colpo d’occhio. Oltre 100 chilometri di autonomia elettrica, due livelli di potenza da brivido e una tecnologia che sembra provenire direttamente dal futuro: la Casa dei Quattro Anelli non solo aggiorna il suo best-seller globale, lo riscrive, stabilendo nuovi standard per tutto il mercato. Con la Q5 Sportback e-hybrid, la sfida si fa ancora più seducente: linee filanti, agilità da coupé e la possibilità di dominare tanto l’asfalto quanto gli sterrati grazie a un’offerta di sospensioni pneumatiche e trazione integrale intelligente che trasforma ogni viaggio in un’esperienza da guida senza confini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Audi Q5 e-hybrid: oltre 100 km di autonomia EV, potenza e versatilità senza compromessi

