Atp Finals Torino uno storico Sinner fa il bis! L' azzurro trionfa su Alcaraz in due set | 7-6 7-5
Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner vince le Atp Finals. In finale ha sconfitto in due set, dopo un match molto combattuto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. Il punteggio finale è stato 7-6 (4) 7-5. L’albo d’oro delle Atp Finals 2025 Sinner 2024 Sinner 2023 Djokovic 2022 Djokovic 2021 Zverev 2020 Medvedev 2019 Tsitsipas 2018 Zverev 2017 Dimitrov 2016 Murray 2015 Djokovic. 🔗 Leggi su Feedpress.me
