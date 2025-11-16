ATP Finals 2025 super Sinner batte Alcaraz in finale | l’Azzurro vince il torneo per il secondo anno di fila
Torino, 16 novembre 2025 – Jannik Sinner domina Torino. Il fuoriclasse azzurro batte Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre, e si prende il secondo successo consecutivo nel Torneo dei maestri. Jannik chiude il match in due ore e un quarto, con un 7-6 (7-4), 7-5. È lui il maestro, sui campi indoor (è la sua 31esima vittoria consecutiva ) si arrende anche l’attuale numero uno del ranking Atp. Il match. Livello in campo altissimo fin dai primi minuti del match. Alcaraz mette in campo un ottimo livello al servizio, Jannik non è da meno e a comandare è la battuta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
