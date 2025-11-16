Atp Finals 2025 | Sinner trionfa nella finalissima di Torino battuto Alcaraz in due set! Come è andato il match

Jannik Sinner  ha scritto la storia. Il tennista italiano ha vinto le  ATP Finals 2025, trionfando nell’attesissima finale di  Torino  contro il suo rivale generazionale, lo spagnolo  Carlos Alcaraz. In un  Inalpi Arena  gremito e ribollente di tifo, l’altoatesino si è imposto al termine di una battaglia epica, chiusa in due set con il punteggio di  7-6,  7-5. È la vittoria più importante della sua carriera, che lo consacra definitivamente nell’Olimpo del tennis mondiale. La partita è stata, come da previsioni, un concentrato di talento, potenza e tensione. Il primo set è vissuto su un equilibrio quasi perfetto, senza che nessuno dei due contendenti riuscisse a strappare il servizio all’altro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

