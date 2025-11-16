Atp Finals 2025 | Ligabue Allegri Kimi Antonelli Spalletti e tanti altri vip all' Inalpi Arena di Torino

Assistere almeno una volta nella vita dal vivo alle Atp Finals, sognando magari di incontrare, anche solo per qualche secondo, uno dei maestri impegnati all'Inalpi Arena, al torneo dei maestri, in programma a Torino questa settimana con le semifinali sabato 15 e l'attesissima finale in programma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Torino, parata di vip alle Atp Finals 2025: Ligabue, Del Piero, Brignone, Allegri e volti dello spettacolo all’Inalpi Arena per il tennis dei campioni - Tra incontri iconici, messaggi ai tennisti e foto con Sinner, Musetti e Alcaraz, cresce l’attesa per la finale di oggi tra Jannik e il numero uno spagnolo ... Da giornalelavoce.it

Atp Finals 2025: Ligabue, Allegri, Brignone e tanti altri vip all'Inalpi Arena di Torino - Tra i vip all'Inalpi Arena per le Atp Finals 2025 c'erano anche Sarah Toscano, la vincitrice di Amici 2024, che ha anche un passato come tennista a livello agonistico, Alfa che ha incontrato Lorenzo ... torinotoday.it scrive

Sinner-Alcaraz, i vip alle Atp Finals di Torino: da Spalletti a Cannavacciuolo, da Ligabue a Laila Hasanovic - A Torino sta andando in scena l'attesissima finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, l'ultimo match stagionale per il numero due e uno del mondo, nella splendida ... Riporta ilmessaggero.it